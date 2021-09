Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, tutto fermo. Ma le prestazioni …

Il rinnovo di Franck Kessié è ancora in alto mare. Prestazioni, però, come quelle di ieri sera contro l'Atlético Madrid lasciano pensare ...

Daniele Triolo

Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022, non ha ancora firmato il rinnovo perché le richieste del suo agente, finora, sono più alte rispetto a quanto proposto dal Diavolo. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, però, le ultime prestazioni del centrocampista ivoriano sul terreno di gioco con la maglia rossonera non giustificano le esagerate richieste del suo manager, George Atangana.

Tornato dalle Olimpiadi e subito infortunatosi al flessore, Kessié ha infatti saltato le prime due giornate di campionato. È tornato in Milan-Lazio, sbagliando un calcio di rigore. Da allora non ha mai convinto ogni volta che mister Stefano Pioli lo ha schierato in campo. Ieri sera, in Milan-Atlético Madrid di Champions League, è arrivata persino un'espulsione, con due cartellini gialli rimediati ingenuamente al 15' e al 29'.

Kessié sembra tutt'altro che tranquillo quando gioca. La questione rinnovo inciderà nei suoi pensieri? La situazione, al momento, è ferma. Vedremo se ci saranno spiragli per negoziare un nuovo contratto. Di certo, però, non alle cifre che chiede il procuratore. Intanto, il Diavolo dovrà fare a meno di lui in Porto-Milan, prossima partita di Champions League, che sarà cruciale per capire se i rossoneri potranno fare strada o no nella massima competizione europea. Milan, via Kessié a zero? Il sostituto da un top club europeo! Le ultime >>>