Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: lavori in corso | News

Calciomercato Milan: si va verso il prolungamento di Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié è una colonna portante del Milan di Stefano Pioli. Mai come nell’ultimo anno il centrocampista ivoriano ha reso così tanto con la maglia rossonera. Motivo per cui, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nell’agenda di Ivan Gazidis e dei suoi collaboratori c’è un incontro con il suo entourage per il prolungamento del contratto.

Kessié, attualmente, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2022. Il Diavolo, però, vorrebbe blindarlo sin da subito con un nuovo accordo. Il rappresentante di Kessié spinge per un adeguamento dello stipendio e la pratica è appena stata avviata. Non è prioritaria così come quella per i rinnovi di Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu, ma è in piedi.

Così come Donnarumma e Ibrahimović, anche Kessié si sente parte importante di questo gruppo del Milan e vuole continuare a giocare in rossonero. La voglia di restare è tanta e le parti promettono tanta buona volontà per il rinnovo. Il Milan vorrebbe evitare di concedere ‘aumenti di stipendio a pioggia’, ma riconoscerà al suo numero 79 i miglioramenti fatti nell’ultimo periodo e, di conseguenza, uno stipendio più alto di quello attuale. CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>