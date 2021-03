Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: chiesti 5 milioni di ingaggio | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, il cui conrtatto scadrà il 30 giugno 2022, vuole restare rossonero. Ma spara alto

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle mosse di calciomercato del Milan. In primis, a partire da alcune vicende da risolvere nel più breve tempo possibile. Come, ad esempio, quelle relative ai rinnovi di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu, tutti in scadenza il 30 giugno di quest'anno.

Scadrà, invece, il 30 giugno 2022 il contratto di Franck Kessié con il Diavolo. Ma l'ivoriano, più di tutti, forse, è divenuto imprescindibile per il Milan di Stefano Pioli in questo ultimo anno. È a tutti gli effetti un big. Prende, al momento, 2,2 milioni di euro netti a stagione. Nei giorni scorsi George Atangana, il suo procuratore, è stato a 'Casa Milan' per un primo incontro sul rinnovo di contratto.

L'agente ha di Kessié chiesto che l'ingaggio del suo assistito salga fino a 5 milioni di euro netti l'anno. Cifra alta, ma c'è tempo e modo di limarla per trovare un'intesa. Il Milan, infatti, non ha intenzione di rinunciare al suo carro armato africano. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>