PM – Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: le ultime notizie

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore si parla molto del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese autore, nella seconda parte di stagione 2019-2020 con il Milan, di 11 gol e 5 assist in 20 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Indagando un po’ nelle pieghe della vicenda, la nostra redazione ha scoperto che la distanza economica tra la domanda di Ibrahimovic, ovvero 7 milioni di euro netti per la stagione 2020-2021 e l’offerta del Milan di 6 milioni di euro inclusi i bonus, corrisponde effettivamente a realtà.

La sensazione è che le parti, nei prossimi giorni, si avvicineranno perché la volontà è comune: Ibrahimovic vuole continuare a giocare nel Milan ed il Milan vuole continuare ad avere il bomber svedese quale punto di riferimento del suo attacco nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Nell’eventualità, al momento molto lontana, che Ibrahimovic ed il Milan non trovino un punto d’incontro e che dunque non si concretizzi il nuovo matrimonio tra le parti, l’unica alternativa per Zlatan secondo quanto da noi appreso non corrisponde all’Hammarby, bensì al ritiro dal calcio giocato.

Ibra, infatti, ha ottenuto il suo scopo in questi mesi trascorsi al Milan: dimostrare di essere ancora un fenomeno in grado di poter fare la differenza su un palcoscenico difficile come ‘San Siro‘ ed in un campionato complicato come la Serie A italiana. Se “lo spettacolo non dovesse andare avanti”, dunque, Zlatan appenderebbe gli scarpini al chiodo.

