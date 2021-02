Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: tutto nelle mani di Zlatan | News

Milan, ancora qualche mese per il futuro di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan, è un fuoriclasse assoluto, capace di fare la differenza nonostante compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre. Un giocatore incredibile, il cui contratto, però, con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno. Che succederà, dunque, tra Milan e Ibra? Il rapporto andrà avanti?

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la dirigenza rossonera, dopo aver concluso con Mino Raiola (si spera in maniera positiva) la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, incontrerà nuovamente il procuratore nei prossimi mesi. Proprio per la questione dell’eventuale, nuovo accordo stagionale per Ibrahimovic, agente anche del centravanti di Malmö.

Sarà l’attaccante svedese, secondo il quotidiano romano, presumibilmente nella prossima primavera, a decidere se andare avanti a giocare e farlo con il Milan, oppure se fermarsi. Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, ecco le richieste di Raiola >>>