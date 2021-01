Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: tutto a fine stagione | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è quasi pronto. L’attaccante svedese, tra qualche giorno, tornerà a disposizione di Stefano Pioli dopo il duplice infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa a novembre 2020.

Intanto, però, il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Ibrahimovic, il cui attuale accordo con il Milan scadrà soltanto il prossimo 30 giugno. Tra Milan ed Ibrahimovic i colloqui per un eventuale prolungamento del contratto sono rimandati a fine stagione.

Probabilmente, però, già prima si capirà che piega prenderà la vicenda. Ibrahimovic non vuole essere un peso per nessuno, e, oltretutto, dovrà sciogliere anche qualche sua remora legata alla lontananza della sua famiglia, così come ha ammesso in qualche recente intervista.