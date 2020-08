Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, presto il nero su bianco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, su Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese che, nell’ultima parte della stagione 2019-2020 con i rossoneri ha realizzato 11 gol e fornito 5 assist in 20 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia.

Un Ibrahimovic che ha avuto un impatto devastante sulle fortune del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri lo considerano indispensabile in campo, come punta unica del 4-2-3-1 del tecnico emiliano, e fuori, come guida, leader carismatico dei tanti giovani presenti nell’organico del Diavolo.

Il contratto di Ibra, come noto, scadrà al termine di questo mese e, quindi, c’è grande attesa per il rinnovo. Zlatan, al momento, si gode le vacanze in Costa Azzurra, a bordo del suo yacht. La firma, dunque, tarderà ad arrivare? Nessuna preoccupazione: al rientro in Italia, prima del raduno di Milanello, fissato per lunedì 24 agosto, Ibrahimovic firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri.

È lui la prima pietra del Milan 2020-2021, dalla sua conferma passeranno, poi, tutte le mosse del mercato estivo che sarà condotto dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara. TIÉMOUÉ BAKAYOKO APRE AL RITORNO A MILANO! VAI ALLA NEWS >>>