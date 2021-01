Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: novità in primavera | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, come noto, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno. A differenza, però, di quanto sta accadendo con Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, il club di Via Aldo Rossi non ha ancora avviato un dialogo con lo svedese per discutere di un eventuale, nuovo accordo.

Questo perché, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarà Ibrahimovic, nella prossima primavera, a decidere se si sentirà ancora forte e competitivo, alla soglia dei 40 anni, per continuare a giocare a calcio per un’altra stagione. Così, fosse, allora, il Milan si metterebbe al tavolo con Mino Raiola, il suo procuratore, per discutere del prolungamento di contratto.

Calciomercato Milan, fatta per Meïté. Presto le visite mediche! Vai alla news >>>