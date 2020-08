Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: le cifre del suo contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, questi sono giorni di attesa spasmodica per la firma sul rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Gli avvocati delle due parti, calciatore e società, si stanno muovendo per definire, in ogni singolo dettaglio, parti fisse e variabili del nuovo documento che del rapporto lavorativo di Ibra con il Milan, che sarà valido fino al 30 giugno 2021.

L’ingaggio, secondo il quotidiano torinese, sarà di 6 milioni di euro netti, eguagliando, così, quello di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, più bonus individuali e di squadra, come quello per la qualificazione del Milan alla Champions League 2021-2022, quantificabile in 500mila euro.

Tale clausola si attiverebbe anche in caso di vittoria dell’Europa League 2020-2021 da parte della squadra di Stefano Pioli. SORTEGGIATI IERI I TURNI PRELIMINARI: LE INSIDIE PER I ROSSONERI >>>