Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, firma vicina: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan e Zlatan Ibrahimovic, adesso, sono più vicini.

Non c’è ancora la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2021, ma, sebbene da parte del club continuino a predicare cautela, va detto come il lavoro di Paolo Maldini, Frederic Massara (dirigenti rossoneri) e Mino Raiola (agente di Ibra) stia dando i suoi frutti.

Per il quotidiano generalista, non c’è un granché da stupirsi. La volontà di entrambe le parti, infatti, era quella di continuare insieme. Il tempo, però, stava passando e, inevitabilmente, stavano crescendo i malumori. Anche perché il Milan, intorno la figura di Zlatan, ha costruito il suo progetto tecnico.

I prossimi due giorni saranno decisivi per la tanto sospirata firma sul contratto. Per il ‘CorSera‘, Ibrahimovic ha in mano due proposte da parte del Milan. La prima ha una parte fissa d’ingaggio più corposa: è quella che più si avvicina alle sue richieste iniziali.

Nella seconda, invece, incidono maggiormente i bonus. Parola che, però, al bomber nativo di Malmö, “farebbe venire l’orticaria“. Ieri, comunque, si sono registrati passi in avanti nella trattativa e dall’entourage di Ibrahimovic filtra molto più ottimismo dei giorni scorsi.

Oggi le parti si risentiranno e non è detto che non si arrivi ad una svolta positiva. Il ‘Corriere della Sera‘ ha sottolineato come l’accordo possa chiudersi a 6,5 milioni di euro, a metà strada, dunque, tra la domanda iniziale di Ibra (7) e la proposta iniziale rossonera (6).

La cautela che viene predicata a ‘Casa Milan‘ è logica, perché, finché non c’è una firma, non c’è nulla da ‘festeggiare’. Ma i passi in avanti tra Ibra ed il Milan sono sempre più concreti e il nuovo matrimonio, stavolta, è davvero vicino. IL MILAN PRESENTA UN’OFFERTA PER UN CENTROCAMPISTA DI QUALITÀ >>>