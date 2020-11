Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: ecco quando sarà discusso

Calciomercato Milan: con Ibrahimovic fino al 2022

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, come noto, scadrà al termine di questa stagione, il 30 giugno 2021. Ma l’attaccante svedese, con 9 gol in 9 gare disputate finora tra Serie A ed Europa League, è il trascinatore indiscusso della squadra di Stefano Pioli.

Ecco, allora, che si va verso il rinnovo del contratto del bomber nativo di Malmö per un’altra stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan se ne parlerà ad inizio 2021. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI PER UN TOP PLAYER >>>