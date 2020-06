Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic difficile: l’erede sarà Jovic?

MERCATO MILAN – Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic, dopo aver fatto ritorno in Italia, potrebbe effettuare i nuovi esami al soleo del polpaccio, dopo la lesione rimediata una decina di giorni fa. Lo svedese, rientrato a Stoccolma per una settimana, conoscerà presto i tempi di recupero e quando potrà rientrare in campo a supportare la causa rossonera.

Per quanto riguarda il suo futuro, Ibrahimovic attende di incontrare Ivan Gazidis e discutere con lui l’eventuale rinnovo di contratto. Tuttavia, con il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick e l’addio contemporaneo di Paolo Maldini – che farà, dunque, seguito a quello di Boban di inizio marzo – le possibilità di vedere Zlatan in rossonero anche la prossima stagione sono sempre meno.

Il club di via Aldo Rossi, però, non è rimasto con le mani in mano. Come conferma questa mattina il Corriere dello Sport, il possibile erede per la prossima stagione potrebbe essere Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid. Il classe 1997 è reduce da una stagione piuttosto negativa. Ha giocato poco e ha avuto poca fiducia, venendogli quasi sempre preferito Benzema o Vinicius Jr. L’ex Eintracht Francoforte, pagato 60 milioni un anno fa, ha grande voglia di riscattarsi e magari lo potrà fare al fianco dell’amico Ante Rebic con cui ha già giocato in Germania.

E’ chiaro che il Real Madrid non voglia svendere il giocatore e allora l’opzione che può accontentare tutti potrebbe essere un prestito – magari biennale – con opzione o obbligo di riscatto. Nel caso il prestito fosse di due anni, nel 2022 Jovic peserebbe a bilancio degli spagnoli circa 30 milioni e a quella cifra il Milan potrebbe dire sì all’affare. L’alternativa a Jovic parla iraniano: ecco di chi si tratta>>>

