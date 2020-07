Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic … con lo sconto: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, vuole restare a giocare nel Milan anche nella stagione 2020-2021. Decisiva, ai fini di questo cambio di strategia da parte dell’attaccante svedese, la conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera con tanto di rinnovo di contratto.

E a proposito di rinnovo: Ibrahimovic, in questi giorni, è stato a Montecarlo, dal suo agente Mino Raiola e ha ribadito a quest’ultimo la sua intenzione di rimanere al Milan. In settimana, pertanto, è atteso l’incontro decisivo tra Raiola e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per parlare del prolungamento del contratto del bomber nativo di Malmö.

Ibrahimovic, che in questi mesi al Milan ha percepito 3 milioni di euro netti, era in parola con Zvonimir Boban e Paolo Maldini, da dicembre, per un prolungamento per un’ulteriore stagione, completa, a 6 milioni di euro netti: un accordo che sarebbe valso nel caso in cui il Diavolo si fosse qualificato alla prossima Champions League.

Ora, dunque, Zlatan sarebbe disposto a concedere un piccolo sconto al Milan: secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Ibrahimovic firmerebbe anche a 5 milioni di euro netti a stagione. Standard alti, per il fondo Elliott Management Corporation, ma un campione del calibro di Ibrahimovic può essere senza dubbio annoverato nella lista delle eccezioni, al pari di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (altro assistito di Raiola) e del capitano Alessio Romagnoli.

Nelle ultime ore, addirittura, ha commentato ‘Sport Mediaset’, è anche spuntata un’ipotesi suggestiva: spalmare l’ingaggio annuale da 6 milioni su due stagioni in modo da garantire allo svedese un biennale. Una possibilità che andrebbe bene al giocatore ma non alla società che non ha intenzione di prolungare per più di una stagione il rapporto con un attaccante di quasi 39 anni, per quanto portati benissimo. LEGGI QUI, INVECE, LE ULTIME SUL POSSIBILE RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>

