ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il Milan e Zlatan Ibrahimovic rinnoveranno solo se lo svedese abbasserà le pretese sull’ingaggio. La richiesta dell’attaccante pare sia di 6 milioni per un anno, mentre il club rossonero non vuole andare oltre i 4 più bonus. Secondo la Gazzetta, Ibra è intenzionato ad abbassarsi lo stipendio pur di restare un’altra stagione a Milano>>>

