Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ecco le richieste del turco

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan, che, come tutti sanno è in scadenza nel 2021.

Alcune dichiarazioni del calciatore in passato avevano fatto pensare a un rinnovo difficoltoso, ma in realtà nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un incontro con Gordon Stipic, procuratore dell’ex Bayer Leverkusen. Calhanoglu chiede un aumento dell’attuale ingaggio (2 milioni più bonus), oltre a un prolungamento di quattro anni. Si discuterà inoltre se inserire una clausola rescissoria che possa permettere a Hakan di liberarsi in caso di offerte importanti. INTANTO IBRAHIMOVIC VUOLE RESTARE AL MILAN. LE ULTIME, CONTINUA A LEGGERE >>>