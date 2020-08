Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: club abbastanza tranquillo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sui rinnovi di contratto, in casa Milan, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic.

Al momento, la priorità assoluta, per i rossoneri, è proprio quella di prolungare il contratto di Ibrahimovic, che terminerà, ufficialmente, il prossimo 31 agosto. Secondo la ‘rosea‘, il Milan è abbastanza tranquillo sulla questione: conta moltissimo sulla voglia di Ibra di restare a Milano ma, soprattutto, è consapevole di aver offerto al bomber nativo di Malmö una centralità nel progetto che difficilmente troverebbe altrove.

Questo, forse, per Ibrahimovic, che compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre, vale più dei soldi sul contratto. I quali, comunque, saranno tanti, modulati con uno stipendio fisso di 4 milioni di euro netti più tanti bonus che faranno lievitare il suo ingaggio. Al Milan sperano che la risposta di Zlatan, il quale, nel frattempo, si rilassa in vacanza sul suo yacht, non tardi ad arrivare. Anche perché mancano meno di due settimane al raduno.

