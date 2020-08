Pioli: “Tutti siamo convinti che Ibrahimovic debba continuare con noi”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pioli sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic rinnovi il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi anche per la stagione 2020-2021.

«Io all’esterno posso sembrare misuratissimo, ma sono molto esigente: le motivazioni c’erano anche prima di Ibra. Però, quando c’è una presenza così carismatica, il compito è facilitato. Lui ha alzato la competitività: per un passaggio sbagliato nel torello si infuria», ha esordito Pioli sullo svedese.

«Paolo Maldini, Ivan Gazidis, Frederic Massara, io, tutti siamo convinti che debba continuare con noi. Dalla trattativa economica è giusto che io resti fuori, ma siamo tutti consapevoli di quello che ha dato».