Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, distanza non altissima: le cifre

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, la richiesta di chi sta trattando il rinnovo di contratto per conto di Zlatan Ibrahimovic, ovvero una quindicina di milioni di euro lordi per un contratto annuale (poco più di 7 milioni netti) ha spiazzato il Milan che pensava di poter chiudere con la sua offerta di 5 milioni di euro più i bonus, che avrebbero portato lo stipendio a una cifra vicina ai famosi 6 che sono sempre stati la base di quanto preteso dallo svedese.

La distanza, però, non è altissima e l’impressione è che, alla fine, l’accordo si troverà. Stefano Pioli, tecnico rossonero, lo vuole già a partire dal raduno di lunedì 24 agosto a Milanello e lo considera il fulcro del nuovo Milan che ha in testa. Lo svedese, come noto, si trova bene a Milano e ha un ottimo rapporto con allenatore e compagni e, visto che non ci sono squadre né progetti che lo possano allettare particolarmente, il rinnovo con il Diavolo sembra proprio l’ipotesi più probabile. Anche se c’è solo una settimana di tempo prima dell’inizio della nuova stagione. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>