Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: le cifre del contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, è ad un passo dal lieto fine la vicenda del rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Lo svedese, dunque, guiderà ancora l’attacco della formazione di Stefano Pioli per la stagione 2020-2021, così come è stato da gennaio in avanti nello scorso campionato.

Ibrahimovic, ancora Milan. E che ingaggio!

La società rossonera sta discutendo, con il suo procuratore Mino Raiola, la parte relativa ai bonus per Ibra. La parte fissa dello stipendio del nuovo contratto di Zlatan sarà di 7,5 milioni di euro.

Un’ingaggio che farebbe salire Ibrahimovic sul podio dei calciatori più pagati in Serie A, immediatamente dietro Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt della Juventus.

MILAN FORTE SU SANDRO TONALI: ECCO LA SITUAZIONE >>>