Milan, rinnovo non così distante con Giroud: la situazione

L'unico dubbio di Giroud e il suo entourage sarebbe il fatto di ricevere uno stipendio pari a quello di Origi, e per questo il transalpino chiede leggermente di più. Non c'è grandissima distanza tra le parti, che si incontreranno nuovamente entro i primi dieci giorni di gennaio, per cercare di trovare un accordo. Milan in corsa per un gioiello del calcio europeo: ecco di chi si tratta.