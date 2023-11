Calciomercato Milan – Ottimismo per il rinnovo di Olivier Giroud

Per un Milan che si affaccia sul mercato c'è un Milan che pensa anche ai rinnovi di contratto. I rossoneri sono sì alla ricerca di una attaccante per migliorare il proprio reparto offensivo, ma non dimenticano di certo l'apporto di un giocatore del calibro di Olivier Giroud .

Ottimismo per il rinnovo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa per il rinnovo del centravanti francese va avanti e fra le parti vi è anche ottimismo. Giroud, in scadenza di contratto al termine di questa stagione, potrebbe prolungare la sua avventura in rossonero fino al 2025, ma con un ingaggio ridotto rispetto ai 3,5 milioni di euro che guadagna adesso.