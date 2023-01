Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud a fine mese: il nuovo stipendio

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . L'attuale accordo tra l'attaccante francese e il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno ma è volontà comune proseguire il cammino insieme.

Ecco i nuovi parametri economici

Ancora non sono chiari, per 'Tuttosport', i dettagli del nuovo contratto di Giroud. Si ipotizza, però, che si vada verso un rinnovo annuale con il Milan, con scadenza, quindi, 30 giugno 2024, con opzione per un'ulteriore stagione. Il suo stipendio, però, dovrebbe alzarsi leggermente: da 3,5 a 4 milioni di euro netti all'anno. Mercato Milan, tutti i calciatori in uscita tra gennaio e giugno >>>