Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, ecco quando arriverà la firma

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, tra domani e dopodomani è previsto l'incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'agente di Olivier Giroud per il rinnovo del contratto dell'attaccante francese. L'attuale accordo del centravanti con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno.