Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, incontro in agenda: le ultime news

Olivier Giroud va verso il rinnovo del suo contratto con il Milan. Quello attuale, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno. Cifre e dettagli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come domani, giovedì 9 febbraio, il Milan vedrà l'agente di Olivier Giroud per discutere del rinnovo del contratto dell'attaccante francese. L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il numero 9 transalpino, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno.

Rinnovo Giroud, l'intenzione del Milan — Il Milan punta al rinnovo del contratto di Giroud per un'ulteriore stagione, con nuova scadenza dunque fissata al 30 giugno 2024, alle stesse cifre dell'accordo in essere, ovvero vicine ai 3,5 milioni di euro netti a stagione. Probabile, però, secondo la' rosea', che ci sia da trattare per un leggero adeguamento dello stipendio.

Il giocatore potrebbe chiedere un piccolo aumento — Divock Origi, la riserva di Giroud, al momento infatti guadagna di più, circa 4 milioni di euro netti a stagione. I rapporti tra la società meneghina e l'ex bomber di Arsenal e Chelsea sono comunque più che buoni. È tanto volontà del Milan quanto di Giroud quella di proseguire ancora insieme e di apporre, pertanto, la firma sul rinnovo del contratto.

Nella passata stagione, quella del 19° Scudetto rossonero, Giroud aveva segnato, in totale, 14 gol per il Milan: in questa annata, quando siamo ancora, di fatto, al giro di boa, ne ha già segnati 10.