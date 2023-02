Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, ci siamo: oggi l’agente in sede

'La Gazzetta dello Sport' in edicola ha ricordato come oggi, giovedì 9 febbraio, sia il giorno dell'incontro tra i dirigenti del Milan, i direttori Paolo Maldini e Frederic Massara, e l'agente di Olivier Giroud, in arrivo dalla Francia, per discutere del rinnovo del contratto dell'attaccante francese con il club di Via Aldo Rossi.