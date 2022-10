Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, è tutto pronto: a breve la firma

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . Arrivato, infatti, in rossonero nell'estate 2021 come vice di Zlatan Ibrahimovic , oggi l'attaccante francese è senza dubbio molto di più per la squadra di mister Stefano Pioli .

Facile scommettere, quindi, che Giroud possa andare ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale. Tornato dalla kermesse iridata, il Milan lo aspetterà a Milanello per riprendere gli allenamenti e poi, dunque, anche in sede per la firma sul nuovo accordo fino al 30 giugno 2024. Il Diavolo lo considera un campione in campo e per molto altro fuori, per umanità, disponibilità e partecipazione alle vicende rossonere. Tanto da voler presto prolungare i reciproci sorrisi.