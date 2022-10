Calciomercato Milan – Rinnovo Pioli, ci siamo: ecco quando firmerà

Stefano Pioli, tecnico del Milan dall'ottobre 2019, presto rinnoverà il suo contratto con il club rossonero. Nuova scadenza, 30 giugno 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan. L'accordo attuale tra il tecnico Campione d'Italia in carica e il club di Via Aldo Rossi, infatti, scadrà alla fine di questa stagione, il 30 giugno 2023. Siccome, però, c'è reciproca soddisfazione per come stanno andando le cose, si va verso un nuovo contratto tra Pioli e il Milan.

Arrivato in un momento di negatività diffusa, dopo l'esonero di Marco Giampaolo nell'ottobre 2019, Pioli ha avuto un'influenza davvero positiva nel Milan. Il rinnovo del suo contratto, dunque, secondo la 'rosea' arriverà a breve, già durante il prossimo mese di novembre. Un segno di riconoscenza da parte della società meneghina verso il proprio allenatore.

Rinnovo Pioli, ancora pochi giorni per il nero su bianco — Per Pioli, nel Milan, è stata una scalata continua. Tre anni fa si è insediato in panchina, a luglio 2020 ha ottenuto fiducia ed un rinnovo biennale, spazzando via i 'rumors' che lo volevano rimpiazzato dal tedesco Ralf Rangnick. Il 26 novembre 2021 è giunta l'estensione del contratto fino al 2023 con opzione per un'altra stagione.

Questa volta le parti si siederanno al tavolo ancora prima, durante la pausa per i Mondiali potrà esser annunciato il nuovo rinnovo del contratto. Per 'La Gazzetta dello Sport', non siamo al giuramento di amore eterno, ma quasi. Pioli, infatti, ha sempre ribadito la sua stima per il Milan, il feeling con squadra e ambiente, la sensazione di sentirsi a casa a Milanello.

I risultati conquistati con i rossoneri (qualificazione in Europa League, poi in Champions League, infine lo Scudetto in tre anni) sono la prova schiacciante di quanto afferma. Sul Milan che ha vinto il 19° titolo nazionale della sua storia nello scorso mese di maggio, a tutti gli effetti, c'è l'impronta di Pioli.

La società, naturalmente, ricambia tale considerazione. Tanto per l'uomo quanto per il professionista. Quindi, a metà del mese prossimo, approfittando della pausa degli impegni sportivi ufficiali del Milan, sarà sottoscritto il nuovo accordo. Il Milan eserciterà l'opzione per il rinnovo del contratto di Pioli fino al 30 giugno 2024.

Pioli, che, al momento, vanta ben 152 partite sulla panchina del Milan, con 87 vittorie ha una percentuale di successi vicina al 60%. L'obiettivo è che questi numeri crescano ancora.