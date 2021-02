Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, si procede a rilento | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma è il nome che sta agitando i sonni dei tifosi del Milan in sede di calciomercato. Il suo contratto con il Diavolo, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e, da tempo ormai, sono in piedi negoziati per il prolungamento dell’accordo tra il numero 99 ed il club di Via Aldo Rossi.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nonostante la volontà di Donnarumma sia quella di rimanere al Milan, affinché il giovane estremo difensore apponga la propria firma sul nuovo contratto con i rossoneri servirà convincere il suo agente, Mino Raiola. Con il quale, al momento, i dialoghi procedono a rilento.

Raiola vorrebbe un nuovo contratto di massimo due anni per Donnarumma, con scadenza, dunque, portata al 30 giugno 2023 ed uno stipendio di 10 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza del Milan, di contro, rilancia con un’offerta fino al 30 giugno 2024, almeno, ed un ingaggio inferiore rispetto le cifre ‘monstre‘ richieste dal procuratore di origine campana.

Donnarumma, ad ogni modo, non si distrae e pensa positivo. Pensa che il suo futuro sarà ancora colorato di rossonero. Post Ibrahimovic, che chance per Maldini! Vai alla news >>>