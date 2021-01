Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Raiola vuole la clausola

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, resterà a giocare in rossonero prolungando il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Andrà, però, presto trovata un’intesa economica definitiva con Mino Raiola, agente del portiere del Milan. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, l’elemento di maggiore distanza tra le parti è rappresentato dalla clausola di rescissione.

Raiola, infatti, vorrebbe inserire nel nuovo contratto di Donnarumma con il Milan una clausola che consenta al numero 99 di liberarsi ad un prezzo contenuto in caso di mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri di Stefano Pioli. Il club, invece, è riluttante ad acconsentire a questa richiesta.

