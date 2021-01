Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: offerta aumentata | News

Calciomercato Milan: le ultime sul contratto di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma si avvicina, sempre di più, alla firma del nuovo contratto con il Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha spiegato come, la prossima settimana, avverrà un summit con Mino Raiola, agente del portiere rossonero.

Scopo dell’incontro, naturalmente, quello di cercare di arrivare ad un accordo definitivo sul rinnovo del contratto di Donnarumma. Quello attualmente in vigore scadrà il prossimo 30 giugno. Il Milan ha capito che per trattenere il numero 99, e per far contento il suo agente, deve aumentare l’offerta di ingaggio netto annuale finora proposta.

La sensazione, comunque, è che la quadratura del cerchio si possa trovare anche in questo caso, come in quello di Hakan Çalhanoğlu. Per la gioia di tutti, in primis di Donnarumma, che non ha mai fatto mister di voler restare a giocare nel Diavolo. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>