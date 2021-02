Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ‘no’ alla clausola | News

Milan, le ultime news di calciomercato su Donnarumma

Il nome di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma torna ad animare le cronache di calciomercato del Milan. Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, ha fatto il punto sulla situazione del contratto del portiere rossonero.

L’accordo di Gigio con il club di Via Aldo Rossi è in scadenza e, pertanto, bisognerà procedere al più presto con il rinnovo. Donnarumma, che attualmente percepisce 6 milioni di euro netti l’anno, dovrebbe andarne a prendere almeno 8.

Il Milan, ha riferito il ‘CorSport‘, vuole provare ad accontentare le richieste dell’agente del portiere, Mino Raiola, senza, però, inserire alcuna clausola rescissoria nel nuovo contratto. Come invece il procuratore vorrebbe.

La dirigenza sta lavorando per abbassare le pretese di Raiola sull’ingaggio di Donnarumma, ma il ragazzo non ha alcun dubbio sulla propria permanenza in rossonero. Soprattutto ora che si può concretizzare il ritorno in Champions League.

Solo una questione di tempo, dunque, e poi il Milan otterrà la tanto sospirata firma del suo giovane fenomeno sul nuovo contratto.