CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1 febbraio 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° febbraio 2021.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con il duro sfogo di Gennaro Gattuso contro Aurelio De Laurentiis. Nonostante la vittoria sul Parma, nel post-partita in casa Napoli tiene banco la questione allenatore. Rapporto ai minimi termini tra l’ex rossonero e ADL.

Quindi, si parla delle belle vittorie, entrambe per 3-1, delle squadre romane nell’ultimo turno di campionato. La Lazio passa a Bergamo contro una brutta Atalanta, la Roma schianta invece l’Hellas Verona allo stadio ‘Olimpico‘. Entrambe rilanciano le loro ambizioni in zona Champions League.

Domani Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia: è Federico Chiesa l'uomo in più dei bianconeri. Infine, spazio al contratto 'monstre' di Lionel Messi con il Barcellona: un accordo che terminerà il prossimo 30 giugno.