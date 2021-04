Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, nessun passo avanti | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluigi Donnarumma è in scadenza di contratto. C'è differenza tra domanda ed offerta del club

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando delle prossime mosse di calciomercato del Milan, si è soffermata anche sulla situazione contrattuale di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il club di Via Aldo Rossi. L'attuale accordo, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno.

Non ci sono novità, al momento, sul rinnovo di contratto di Donnarumma. All'offerta di prolungamento della società (8 milioni di euro netti l'anno di stipendio per i prossimi cinque anni), infatti, il portiere non ha ancora dato seguito e non ci sono novità dell'ultima ora.

Il tempo che passa non gioca in favore del Milan ma, dall'altra parte, non c'è di certo la corsa ad approfittarne. Il talento di Donnarumma è fuori discussione, infatti, ma nessuno, al momento, è disposto a soddisfare le esigenze di Mino Raiola che, per il suo assistito, chiede un ingaggio annuale in doppia cifra.

La permanenza di Donnarumma al Milan sposta gli equilibri. Se resterà, infatti, il Milan farà uno sforzo in bilancio sull'ingaggio, ma non dovrà cercare un sostituto.