Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: manca la giusta ‘chiave’

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma andrà in scadenza di contratto con il Diavolo il prossimo 30 giugno

Daniele Triolo

Il nome di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma rimbalza, ancora una volta, nelle cronache di calciomercato sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il contratto del portiere rossonero scadrà il prossimo 30 giugno. E che il Milan non ha ancora trovato la giusta 'chiave' per convincere Mino Raiola, agente del numero 99, a rinnovarlo, concretizzando, dunque, i discorsi andati avanti in questi mesi.

Questo, secondo la 'rosea', è il motivo per cui il club di Via Aldo Rossi avrebbe cominciato a sondare qualche possibile alternativa a Donnarumma. Nel caso in cui, infatti, non si arrivasse al rinnovo del contratto con il portiere, il Milan, come 'Piano B', punterebbe su Juan Musso, classe 1994, argentino dell'Udinese. Qualcuno, invece, sussurra il nome di Emil Audero, classe 1997, della Sampdoria.

In ogni caso, il Milan conta sulla qualificazione alla prossima Champions League per ottenere il sì di Donnarumma al rinnovo del contratto. Il tempo stringe: è ora di formalizzare, nero su bianco, la volontà del portiere di restare a giocare per i rossoneri di Stefano Pioli. Per l'attacco del Milan prende fortemente quota una candidatura >>>