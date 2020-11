Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: il ragazzo vuole restare

Calciomercato Milan: si entra nel vivo per il rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan classe 1999. Il ragazzo, infatti, è guarito dal CoVid_19 a tempo record e oggi, alle ore 12:30, difenderà i pali della porta rossonera in Udinese-Milan alla ‘Dacia Arena‘.

Ma non è tutto. Già, perché in questi giorni tiene banco, per quanto concerne le prossime mosse di calciomercato del Milan, la questione del rinnovo del suo contratto. Come noto, l’accordo tra Donnarumma ed il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021. Urge, pertanto, trovare un’intesa tra il Milan e Mino Raiola, agente del numero 99, affinché il portiere sia blindato.

Lui, ha sottolineato la ‘rosea‘, ha già espresso chiaramente la sua volontà: vuole restare al Milan. Pure il Milan, sulla vicenda, si è espresso a più riprese: il rinnovo del contratto di Gigio è una priorità assoluta. Il giocatore è considerato un patrimonio inestimabile della società. Adesso, però, occorrerà trasformare tale volontà comune in un ‘autografo’ sul nuovo contratto con il Diavolo.

