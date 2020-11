Udinese-Milan: in Friuli con Donnarumma per la fuga | Serie A News

Udinese-Milan: i rossoneri ritrovano Donnarumma

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Alle ore 12:30, alla ‘Dacia Arena‘ di Udine, si disputa Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A. Come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, per l’occasione il Milan di Stefano Pioli recupera uno dei suoi protagonisti più attesi. Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, infatti, è guarito a tempo record dal coronavirus e, pertanto, oggi difenderà i pali della porta rossonera in Friuli.

Si accomoderà nuovamente in panchina il suo sostituto, il rumeno Ciprian Tătărușanu. “Meglio così”, secondo il quotidiano generalista. L’ex Fiorentina, infatti, nelle due partite in cui è stato impiegato, contro Roma in campionato e Sparta Praga in Europa League, aveva dimostrato diverse lacune, soprattutto nelle uscite. Ora, con Donnarumma, in Udinese-Milan, il Diavolo ritrova le sue certezze.

UDINESE-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>

SEGUI UDINESE-MILAN LIVE ED IN ESCLUSIVA SU DAZN. ATTIVA ORA >>>