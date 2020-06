Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ecco il piano di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan discuterà a breve il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, visto che ci sarà un incontro tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e l’agente Mino Raiola.

Il Milan non vuole correre il rischio di perdere Donnarumma a zero, considerando che sarebbe un danno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche di immagine, e dunque la dirigenza rossonera prepara la proposta da presentare al portiere: l’estremo difensore è cresciuto nel Milan, incarna il passato e soprattutto può rappresentare la squadra rossonera in futuro. Possibile un rinnovo non a lungo raggio (confermando i 6 milioni d’ingaggio attuali)e magari l’inserimento di una clausola rescissoria (cosi come anticipato da Pianetamilan). INTANTO CAIRO, PRESIDENTE DEL TORINO, PARLA DEL FUTURO DI BELOTTI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓