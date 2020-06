Calciomercato Torino – Cairo: “Non vendo Belotti, ho rifiutato molte offerte”

CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino si tiene stretto Andrea Belotti. Urbano Cairo, ai microfoni di ‘Radio Uno’, ha ribadito per l’ennesima volta la volontà di non lasciare partire il suo capitano. Nell’estate del 2017, la prima dell’era cinese, i rossoneri provarono l’assalto al ‘Gallo’, ma il presidente granata fu irremovibile e non ne vuole sapere di rinunciare al suo attaccante. Queste le sue parole: “A lui non rinuncio, me lo tengo stretto. Non ho intenzione di venderlo, perché dovrei farlo? Ho rifiutato offerte importanti ed ho fatto benissimo“.

