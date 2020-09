Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ecco il dubbio di Raiola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan vuole discutere il rinnovo del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma entro la fine del mese con il suo agente, Mino Raiola.

Lo ha evidenziato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. L’attuale accordo tra Donnarumma ed il club di Via Aldo Rossi, come ormai noto, scadrà il 30 giugno 2021.

Donnarumma vuole restare al Milan

La volontà del numero 99 rossonero è, però, altrettanto nota. Donnarumma vuole restare a giocare nel Milan, la squadra del suo cuore. Con o senza qualificazione in Champions League.

Raiola vuole portare via il portiere

Una scelta d’amore, questa, che si scontra, però, con la volontà di Raiola. Il procuratore di origine campana avrebbe voluto portare via Donnarumma dal Milan già nell’estate 2017, quando firmò il rinnovo del suo assistito con gli allora dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.

Donnarumma, ingaggio da top player

Ora la situazione è questa. Lo stipendio di Donnarumma è di 6 milioni di euro netti a stagione, più uno l’anno per il fratello Antonio. L’ingaggio di Gigio è ben oltre gli standard imposti al Milan dal fondo Elliott Management Corporation e dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Questione rinnovo: domanda e offerta

Donnarumma, però, rappresenta un’eccezione alla linea. L’idea del Diavolo, pertanto, è di confermare lo stesso ingaggio nel nuovo contratto, aggiungendovi dei bonus per aumentare la cifra. Raiola, però, non è convinto sulla questione bonus e chiede di aumentare la parte fissa dello stipendio del ragazzo.

