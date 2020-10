Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: dialogo costruttivo

Calciomercato Milan: Donnarumma, si parla con Raiola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha fatto il punto della situazione su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il portiere titolare rossonero, classe 1999, come noto andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021. Pertanto, trovare un accordo per il prolungamento dello stesso è una priorità assoluta per la dirigenza del club di Via Aldo Rossi.

Ieri Mino Raiola, agente di Donnarumma, è arrivato a Milano. Il procuratore ha avuto una serie di incontri per parlare del futuro di alcuno dei suoi assistiti. Con il Diavolo, Raiola in ballo il rinnovo del contratto dei fratelli Gigio ed Antonio Donnarumma. Secondo la ‘rosea‘, il dialogo tra l’agente sportivo ed i vertici del Milan prosegue in maniera costruttiva. È presto, ovviamente, per parlare di fumata bianca. Le parti, però, sono in contatto continuo e c’è la volontà comune di proseguire insieme.

Fondamentalmente, è quanto detto, prima di Milan-Sparta Praga di Europa League, da Frederic Massara, direttore sportivo del Milan. Massara, sul rinnovo di Donnarumma, che potrebbe essere il primo vero colpo di calciomercato del Milan per il 2021, ha dichiarato quanto segue. “È un discorso attuale, lo stiamo affrontando col suo agente, ne stiamo parlando da parecchio tempo, c’è la volontà di prolungare e farlo senza fretta ma con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere”.

Per arrivare ad un accordo tra le parti, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', le questioni da risolvere sono principalmente due: l'ingaggio annuale per Donnarumma (attualmente percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, n.d.r.) e l'entità della clausola rescissoria da legare ad un prolungamento più lungo.