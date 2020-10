Calciomercato Milan – Tre club molto interessati a Calhanoglu

Calciomercato Milan: Calhanoglu molto seguito in Europa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, è uno dei punti di forza del Milan di Stefano Pioli. Il fantasista turco, sempre più decisivo per le sorti della squadra rossonera, vuole restare nella fila del Diavolo anche nella prossima stagione. Il suo contratto, però, scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, in assenza di un accordo con il club di Via Aldo Rossi per il rinnovo, Calhanoglu potrebbe andare via a parametro zero. Siglando un contratto con un’eventuale, nuova società, già a partire dal prossimo mese di febbraio, con valenza dal 1° luglio 2021. Tre club, al momento, stanno monitorando con attenzione la trattativa tra Calhanoglu ed il Milan per il prolungamento del contratto. Detto del Manchester United in Inghilterra, secondo ‘calciomercato.com‘ ci sono anche Inter in Italia e PSG in Francia sulle tracce del numero 10 rossonero. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>