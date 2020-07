Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, ancora nessun contatto con Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Sono settimane importantissime per quanto riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà a giugno 2021. La volontà del Milan, espressa da Paolo Maldini nei giorni scorsi, è chiara: bisogna provare a tenere il fuoriclasse in rossonero. Il portiere classe 1999, dal canto suo, ha sempre espresso il desiderio di restare ma, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, ancora non c’è stato nessun contatto ufficiale tra le parti.

Mino Raiola, agente di Donnarumma, non ha ancora ricevuto alcuna telefonata da Ivan Gazidis, che dopo il licenziamento di Zvonimir Boban si occupa anche delle questioni tecniche. Serve un’accelerata, perché la trattativa non sarà facile e ci sarà molto da discutere. Ne va del futuro di uno dei migliori portieri del mondo.

