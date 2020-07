Calciomercato Milan – Ghiglione vuole i rossoneri: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il futuro di Paolo Ghiglione potrebbe essere al Milan.

Dopo un’ottima prima parte di stagione, Ghiglione ha perso il posto da titolare alla ripresa della Serie A e chissà dunque che non possa essere un’opportunità di mercato per il Milan. Il terzino destro già in passato aveva strizzato l’occhio al Diavolo: “Milan e Atalanta interessate a me? Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati”. INTANTO IL MILAN PENSA A UN NUOVO CENTROCAMPISTA, CONTINUA A LEGGERE >>>

