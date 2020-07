Calciomercato Milan – Dalla Spagna, offerta per Oscar Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN -La stagione come noto deve ancora concludersi, ma è chiaro che il Milan sta lavorando parallelamente con Ivan Gazidis e Ralf Rangnick anche alla squadra della prossima stagione, puntando su giovani di qualità.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, più precisamente dal portale iberico Fichajes, il Milan avrebbe messo gli occhi su Oscar Rodríguez, classe 1998, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid ma che, attualmente, sta giocando gioca nelle file del Leganes (9 reti e 2 assist in 29 presenze)

Oscar Rodriguez piace a diversi club come Villarreal, Siviglia e Valencia, ma il Milan già da diverso tempo avrebbe avuto dei contatti con il suo agente Rene Romas, e dunque sembrerebbe essere in vantaggio. Il Real Madrid vuole 20 milioni di euro per cedere il suo cartellino, ma mantenendo in futuro di diritto recompra. Il club rossonero sembra intenzionato da accontentare la richiesta dei blancos. INTANTO IL MILAN HA NEL MIRINO ANCHE UN ALTRO TALENTO, CONTINUA A LEGGERE >>>

