CALCIOMERCATO – Kubo nel mirino: le condizioni / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a essere molto attento ai giovani talenti. L’ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori rossoneri per il prossimo calciomercato della squadra rossonera è Takefusa Kubo, esterno destro o trequartista classe 2001, di nazionalità giapponese. Il giovanissimo Kubo è di proprietà del Real Madrid, che ci punta moltissimo. In questa stagione ha giocato, molto bene, nel Maiorca in prestito secco. Soluzione che le Merengues vorrebbero riproporre il prossimo anno. Il Milan, invece, non ha alcuna intenzione di valorizzare giocatori altrui, ma sarebbe pronto a pagarlo 13,5 milioni. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

