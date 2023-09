Calciomercato Milan – Rinnovo di Maignan: previsto un incontro

"Il Milan ha aperto le trattative per cercare di estendere il contratto di Mike Maignan fino al 2028". Schira ha poi aggiunto : "Previsto un incontro nelle prossime settimane tra il Milan e gli agenti del portiere francese". Maignan , uno dei portiere più forti al mondo, dovrebbe quindi prolungare e adeguare il suo accordo con il Milan. Mike resta uno dei pilastri fondamentali dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, che impatto dal calciomercato! E la prossima estate…

