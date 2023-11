Calciomercato Milan – Ecco la missione: un nuovo contratto per Camarda

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Francesco Camarda , classe 2008 , centravanti del Milan Primavera che, sabato sera a 'San Siro' contro la Fiorentina , ha fatto il suo esordio assoluto nella Prima Squadra rossonera e, contestualmente, in Serie A . Divenendo il più giovane esordiente di sempre nella massima serie.

Calciomercato Milan: contratto 'pro' per Camarda dai 16 anni in poi

Camarda ha debuttato a 15 anni e 260 giorni, non ancora in possesso di un contratto da professionista. Il Milan dovrà blindarlo al più presto per evitare qualsiasi problemi. Per il quotidiano torinese, né Camarda né il Milan hanno dubbi: andranno avanti insieme. Andrà, però, trovata un'intesa per il contratto da qui al 10 marzo 2024, ovvero quando Camarda compirà 16 anni e potrà concretamente firmarlo.