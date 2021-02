Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: settimana decisiva | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, classe 1994, è il nome che sta animando le cronache del calciomercato del Milan in questi giorni duri per la compagine rossonera. La prossima settimana, infatti, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo del contratto del fantasista turco, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno.

Decisiva per trovare un’intesa o, comunque, rimettersi in carreggiata sul discorso del rinnovo tra Milan e Calhanoglu fino al 30 giugno 2025. Il prossimo step, in tal senso, sarà rappresentato da un incontro tra Gordon Stipic, agente del numero 10 rossonero e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Le distanze tra le parti sono ancora significative, ma dal Milan filtra fiducia.

Servirà, però, affinché venga siglato il nuovo accordo, che l’entourage di Calhanoglu abbassi le pretese in termini di ingaggio netto annuo. Il Milan non intende andare oltre la propria proposta, ovvero 4 milioni di euro netti a stagione. Ben oltre gli attuali 2,5 percepiti dall’ex Amburgo e Bayer Leverkusen. Stipic, invece, ne chiede più di 5.

Nessuna voglia di innescare un braccio di ferro. Ma l’ultimatum potrebbe avvicinarsi a grandi passi. Sotto Natale le parti, Stipic e Milan, si erano avvicinate un po’, non giungendo, però, ad un punto d’incontro. Il procuratore di Calhanoglu, infatti, vista l’ottima seconda parte di stagione 2019-2020 del suo assistito (6 gol e 8 assist) e l’inizio di questa, si era sentito in diritto di chiedere tanto.

Ed anche adesso, non è svanita l’ambizione di ottenere un ingaggio almeno doppio rispetto a quello percepito attualmente. Ora si stringono i tempi per la firma: vedremo se arriverà ed a quali condizioni economiche. Altrimenti, il Diavolo dovrà pensare ad un piano alternativo e rivolgersi al mercato per reperire un sostituto di Calhanoglu. Intervista a Calabria: aneddoti su Ibra, famiglia e PlayStation >>>