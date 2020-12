Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, presto nuovo incontro | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono due priorità assolute in casa Milan. Lo ha ricordato Tuttosport‘ oggi in edicola. Andrà, dunque, fatto uno sforzo economico importante per accontentare le richieste dei due ragazzi e dei rispettivi procuratori, Mino Raiola e Gordon Stipic. Assolutamente vietato, per il club di Via Aldo Rossi, perdere a parametro zero i due calciatori la prossima estate.

Calhanoglu, ha evidenziato il quotidiano torinese, ha vissuto la questione del rinnovo del suo contratto come fosse sulle montagne russe. Il numero 10 turco, che attualmente percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione, non vuole accontentarsi della proposta del Milan. Il club rossonero, per il nuovo contratto, gli ha infatti offerto 3,5 milioni di euro netti l’anno. L’ex Amburgo e Bayer Leverkusen vuole di più.

Due settimane fa, a 'Casa Milan', si sono incontrati Paolo Maldini, Frederic Massara e l'agente Stipic: in quell'occasione, si è un po' rotto il muro di ghiaccio che ha separato le parti nei mesi autunnali. Il punto d'incontro, quello che potrebbe/dovrebbe far felici tutti, è indicato a 4 milioni di euro più bonus. Quando finirà il lockdown totale in Germania, ovvero a partire dal prossimo 7 gennaio, è possibile che vi sia un nuovo vertice a Milano per provare a concludere l'operazione rinnovo di Calhanoglu.