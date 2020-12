Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, ancora distanza tra le parti

Calciomercato Milan: il punto sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu è protagonista sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Naturalmente, si parla della delicata questione del rinnovo del suo contratto con il Milan, giacché quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Finora le pratiche per il prolungamento dell’accordo si sono rivelate, per la ‘rosea‘, molto difficoltose. C’è stato un momento in cui Calhanoglu ed il Milan sembravano persino destinati alla separazione. Poi, però, le parti sono aggiornate e, prima di Natale, il Milan ha ricevuto l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, presso la sede del club in Via Aldo Rossi.

Dal summit è emerso come Milan e Stipic fossero sì ancora distanti, ma non in termini irrecuperabili. L’offerta messa sul piatto dal Milan è di 3,5 milioni di euro netti a stagione, con un aumento, dunque, di un milione di euro sullo stipendio attualmente percepito dal turco in rossonero.

La richiesta del procuratore è stata di 5 più bonus. Una forbice ancora molto ampia sulla quale, però, varrà la pena lavorarci su. Possibile che, come spesso accade in questi casi, l’accordo arrivi a metà strada, ma ora che si avvicina la fine di un 2020 spettacolare per Calhanoglu, entrano in gioco anche le tempistiche.

Le parti si erano lasciate con l’idea di aggiornarsi nuovamente entro la fine di questo mese. Calhanoglu si aspetta un’altra offerta del Milan, migliorativa rispetto a quella di una decina di giorni fa. Una nuova proposta contrattuale per avvicinarsi alla firma sul rinnovo del contratto ed entrare nel 2021 con basi più solide.

Da ‘Casa Milan‘, finora, non è giunto nulla nelle mani di Stipic. L’agente ed il calciatore turco, pertanto, attendono dei segnali dal Diavolo. Non c’è un aut aut, né da parte del Milan né da parte dell’entourage di Calhanoglu, ma soltanto un clima di attesa che trasformerà il prossimo confronto in un’accelerata verso il rinnovo o, al contrario, in una frenata dei negoziati tra le parti.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è detto fiducioso sul rinnovo del contratto di Calhanoglu. Spetterà al Milan, ora, cercare di stringere i tempi ed accorciare le distanze economiche.